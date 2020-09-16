Mersin'de PYD/PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir kişinin yasa dışı yollarla Tarsus ilçesine geldiği tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda saklanmış olduğu evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA