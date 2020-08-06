Mersin'de protokol destekli korona virüs denetimi
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Mersin'de protokol destekli korona virüs denetimi

Mersin'de protokol destekli korona virüs denetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimi, Mersin'de de Vali Ali İhsan su ile il protokolünün katılımıyla yapıldı Vali Ali İhsan Su: "Vatandaşlarımız genel olarak kurallara uymuşlar" MERSİN...

06.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:38

Mersin'de protokol destekli korona virüs denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimi, Mersin'de de Vali Ali İhsan su ile il protokolünün katılımıyla yapıldı

Vali Ali İhsan Su:

"Vatandaşlarımız genel olarak kurallara uymuşlar"

MERSİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimi, Mersin'de de Vali Ali İhsan su ile il protokolünün katılımıyla yapıldı. Su, "Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlığı için yapmamız gerekenler aslında basit, zor değil. Maske, sosyal mesafe ve hijyen" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün korona virüse karşı Türkiye'de bugüne kadar en yoğun denetimi gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yapılan en yoğun denetimi, 'Hepimiz sahada olacağız' diyerek sosyal medya hesabında paylaşan Soylu, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk ve zabıtanın da gerçekleştirilecek denetimlere katılacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine sabah saatlerinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak bugüne kadar korona virüse karşı düzenlenen en yoğun denetimler başladı. Mersin'de de Vali Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile il protokolü, şehirde düzenlenen denetimlere katıldı. Su ve beraberindekiler, Balıkçı Barınağı ile bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşları tek tek uyardı. Toplu taşıma araçlarına da binerek vatandaşları özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyaran Vali Su, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

"Maske, sosyal mesafe ve hijyen"

Denetimlerde gazetecilere açıklamalarda bulunan Su, bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de tüm birimlerin katılımıyla denetimler yapıldığını söyledi. Denetimlerde özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat çektiklerini söyleyen Su, "Denetimlerle bu 3 hususu artırmak, bu anlamda vatandaşların bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bugün bu anlamda tüm birimlerimiz sahada, denetlemelerimizi yapıyoruz, vatandaşlarımızı ikaz ediyoruz, farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlığı için yapmamız gerekenler aslında basit, zor değil. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. Maskemizi kullanırsak, mesafeye dikkat edersek, birde el yıkama, hijyene uyarsak bu korana virüsün üstesinden rahat gelebiliriz. Bu bize bağlı" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın genel itibarıyla kurallara uyduğunu görüyoruz"

Vatandaşların bu dönemde 3 hususu akıllarından çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Su, "Denetimlerde vatandaşlarımızın genel itibarıyla kurallara uyduğunu görüyoruz. Bizde bunu memnuniyetle karşıladık. Toplu taşıma araçlarına da bindik. Hepsinde de vatandaşlarımız koltuk oturumundan tutunda, maske takımına uymuşlar. Bu güzel bir gelişme. Tabi biz bu denetimlerimizde hem ikaz ediyoruz hem farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da farkındalığı artırmamız lazım. Bunun içinde çalışmalarımıza aynı hızla aynı gayretle devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Mersin'de protokol destekli korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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