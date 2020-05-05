Mersin'de polislerden korona virüs bilgilendirmesi

Mersin'de polis ekipleri, otobüs ile dolmuş durakları ve merkez ilçelerdeki siteleri ziyaret ederek, korona virüs konusunda vatandaşları sosyal mesafe ile virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendiriyor.

Mersin'de polis ekipleri, otobüs ile dolmuş durakları ve merkez ilçelerdeki siteleri ziyaret ederek, korona virüs konusunda vatandaşları sosyal mesafe ile virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Akdeniz ilçesinde otobüs ve dolmuş duraklarında, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde de siteleri ziyaret ederek, vatandaşları sosyal mesafe ve virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca Alanya Fırın Sokağında bulunan işyerleri çalışanlarına yönelik açılış-kapanış saatleri ile içeride bulunması gereken müşteri sayıları konusunda, alışveriş yapanlara ise sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun önemi konusunda bilgilendirme yaptı. - MERSİN

Kaynak: İHA