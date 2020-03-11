Mersin'de polis ve öğrenciler temizlik yaptı Mersin'de polis ve öğrenciler sahilde bulunan parklarda temizliği yaptı.

Mersin'de polis ve öğrenciler sahilde bulunan parklarda temizliği yaptı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri Adanan Medres Bulvarı sahil şeridinde farkındalık oluşturma amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda, polisler Yenişehir ilçesi Piri Reis İlkokulu öğrencileriyle bölge temizlik yaptı. Kaynak: AA