Mersin'de polis ve jandarma eş zamanlı uygulamalara başladı İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda Mersin'de birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda Mersin'de birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı. Trafik polisleri özellikle toplu taşıma araçlarını denetlerken, asayiş ekipleri de şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yaptı. Denetimler sırasında vatandaşlar sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıldı, yayınlanan genelgelere uyulması istenildi.

İçişleri Bakanlığının hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından Mersin'de de birçok noktada eş zamanlı denetimler yapıldı. İnönü Bulvarı üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, toplu taşıma araçları ile otomobilleri durdurarak denetim yaptı. Toplu taşıma araçlarına binen yolcu sayısına ve maske kullanımına bakılırken, şoförler de tek tek bilgilendirildi. Trafik polisleri araçların evraklarını kontrol ederken, asayiş ekipleri de şüpheli şahıslar üzerinde GBT sorgusu yaptı. Denetimler sırasında vatandaşlar özellikle sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıldı, yayınlanan genelgelere uymaları istenildi. Toplu taşıma aracına maskesiz binen bir gence ise cezai işlem uygulandı.

"Bu denetimlerimiz sürekli devam edecek"

Yapılan denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler amiri komiser Ömer Kızoğlu, bugün yapılan uygulamalarda özellikle toplu taşıma araçlarında denetim yaptıklarını belirterek, "Toplu taşımalarda yüzde 50 kapasitesinin üzerinde yolcu alıp, almadığına ve maske kullanımını kontrol ediyoruz. Ayrıca sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bakıyoruz. Öte yandan, vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına uyup, uymadıklarını denetliyoruz. Uygulamalarımız Mersin genelinde başlamıştır. Bu salgın bitene kadar bu denetimlerimiz sürecek. Tedbirlerle ilgili herhangi bir taviz verilmeyecek. Vatandaşlarımıza bu tedbirlere riayet etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Toplu taşımalarda şoför dahil bütün yolcuların maske takmasının zorunlu olduğunu anlatıp, kapasitenin üzerinde yolcu almamaları konusunda uyarıyoruz. Toplu taşımalarda ayrıca oturma düzenine de dikkat edilmesini istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA