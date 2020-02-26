Mersin'de polis vatandaşları uyardı
Mersin'de polis vatandaşları güvenli internet, trafik, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında uyardı.
Mersin'de polis vatandaşları güvenli internet, trafik, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin Garı'nda demir yolu çalışanlarına ve vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıttı.
Polis, vatandaşların güvenli internet, trafik, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında dikkatli olmasını istedi.
Kaynak: AA