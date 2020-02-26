Mersin'de polis vatandaşları uyardı
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Mersin'de polis vatandaşları uyardı

Mersin'de polis vatandaşları güvenli internet, trafik, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında uyardı.

26.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:04
Mersin'de polis vatandaşları uyardı

'de vatandaşları güvenli internet, trafik, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin Garı'nda demir yolu çalışanlarına ve vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıttı.

Polis, vatandaşların güvenli internet, trafik, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA

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