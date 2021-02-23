Polis kıyafeti giyen zanlı uyuşturucuyla yakalandı
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Polis kıyafeti giyen zanlı uyuşturucuyla yakalandı

23.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:40

Mersin'de, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerde polis kıyafetiyle yakalanan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı.

Mersin'de, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerde polis kıyafetiyle yakalanan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus Timi ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde bir aracı durdurdu.

Polis kıyafeti giyen sürücü E.N'den şüphelenip araçta arama yapan ekipler, boş sigara paketine gizlenmiş 37 gram bonzai, 1 gram metanfetamin, 2 gram esrar ile satışı reçeteye tabi olan ilaç, hap ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.N. hakkında "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan da işlem yapıldı.

Polis kıyafeti giyen zanlı uyuşturucuyla yakalandı
Polis kıyafeti giyen zanlı uyuşturucuyla yakalandı
Polis kıyafeti giyen zanlı uyuşturucuyla yakalandı
Polis kıyafeti giyen zanlı uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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