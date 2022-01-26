Mersin'de polis ekiplerine simülasyon aracında trafik eğitimi verildi

MERSİN (AA) - Mersin Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekiplere simülasyon aracında trafik eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitimlerde, kara yolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar ve güvenli geçiş noktaları konularında bilgilendirme yapıldı.

Simülasyon aracına binen çevik kuvvet polislerine trafik eğitimi verilerek emniyet kemerinin önemi anlatıldı.