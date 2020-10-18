Mersin'de polis ekipleri motosiklet tutkunlarıyla şehir tutu attı
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Mersin'de polis ekipleri motosiklet tutkunlarıyla şehir tutu attı

18.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:38
Mersin'de polis ekipleri motosiklet tutkunlarıyla şehir tutu attı

Mersin'de motorize polis ekipleri, kazalara dikkati çekmek için başlatılan "Ben de Kaskımı Takıyorum" projesi kapsamında motosiklet tutkunlarıyla şehir turu attı.

Mersin'de motorize polis ekipleri, kazalara dikkati çekmek için başlatılan "Ben de Kaskımı Takıyorum" projesi kapsamında motosiklet tutkunlarıyla şehir turu attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi öncülüğünde hem motosiklet kazalarını önlemek hem de kask kullanımının önemini anlatmak için başlatılan proje kapsamında Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılanlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Türkiye Drag Şampiyonu Caner Kit, programda motosikletiyle gösteri yaptı.

Gösterinin ardından motorize polis ekipleri, motosiklet tutkunlarıyla kortej oluşturarak şehir turu attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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