Mersin'de polis ekipleri, kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Haberler
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Mersin'de polis ekipleri, kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de polis ekipleri, kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

Mersin'de polis ekipleri, sokak gezilerinde bir araya geldikleri kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekipleri, sokak gezilerinde bir araya geldikleri kadınlara Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezi, pazar yerleri, parklar ve iş yerlerinde bir araya geldikleri kadınlara KADES programını anlattı.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, isteyen vatandaşların cep telefonlarına programı indirdi.

Bilgilendirme çalışmalarında 1600 kadına ulaşıldı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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