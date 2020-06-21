Mersin'de plajlara Kovid-19 düzenlemesi
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Mersin'de plajlara Kovid-19 düzenlemesi

Doğu Akdeniz'in önemli turistik merkezi Mersin'de plajlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre düzenlendi.

Mersin'de plajlara Kovid-19 düzenlemesi
21.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:28

Doğu Akdeniz'in önemli turistik merkezi Mersin'de plajlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Denizkızı Turizm AŞ bünyesindeki plajlar, yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Şezlonglar sosyal mesafe kuralına göre düzenlenirken, ekipler alanlarda hijyen tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.

Ateş ölçümünün yapılarak girildiği plajlarda, şezlonglar gün içerisinde dezenfekte ediliyor, kafe ve büfelerde tek kullanımlık ürünler tercih ediliyor.

Tedbirlerin yanı sıra plajlarda cankurtaranlar görevlendirildi, engelliler için denize kadar ulaşan rampa hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdürü Ahmet Yıldız, belediye bünyesindeki tüm plajlarda gerekli düzenlemenin yapıldığını, ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla bölgeye tatile gelebileceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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