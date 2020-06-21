Mersin'de plajlara Kovid-19 düzenlemesi Doğu Akdeniz'in önemli turistik merkezi Mersin'de plajlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre düzenlendi.

Doğu Akdeniz'in önemli turistik merkezi Mersin'de plajlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Denizkızı Turizm AŞ bünyesindeki plajlar, yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Şezlonglar sosyal mesafe kuralına göre düzenlenirken, ekipler alanlarda hijyen tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.

Ateş ölçümünün yapılarak girildiği plajlarda, şezlonglar gün içerisinde dezenfekte ediliyor, kafe ve büfelerde tek kullanımlık ürünler tercih ediliyor.

Tedbirlerin yanı sıra plajlarda cankurtaranlar görevlendirildi, engelliler için denize kadar ulaşan rampa hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdürü Ahmet Yıldız, belediye bünyesindeki tüm plajlarda gerekli düzenlemenin yapıldığını, ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla bölgeye tatile gelebileceklerini belirtti.

Kaynak: AA