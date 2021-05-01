Mersin'de plajlar turistlere kaldı
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Mersin'de plajlar turistlere kaldı

Mersin'de plajlar turistlere kaldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza EREN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yabancı turistler, Kızkalesi Plajı'nda güneşlenip, denize girdi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yabancı turistler, Kızkalesi Plajı'nda güneşlenip, denize girdi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer Kızkalesi Plajı, tam kapanmada yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kızkalesi Plajı yakınında bulunan konaklama tesislerine tatile gelen Alman, Rus, İngiliz ve Hollandalı turistler, sakin olan plajı hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 27 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olduğu Mersin'de güneşin ve denizin tadını çıkaran turistler, kitap okuyup, güneşlendi. Çocuklar ise denizde ve kumda oynayarak tatillerini eğlendi.


Mersin'de plajlar turistlere kaldı
Mersin'de plajlar turistlere kaldı
Mersin'de plajlar turistlere kaldı
Mersin'de plajlar turistlere kaldı
Mersin'de plajlar turistlere kaldı
Mersin'de plajlar turistlere kaldı
Mersin'de plajlar turistlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza EREN

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