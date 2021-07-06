Mersin'de plajlar tatilcilerin akınına uğruyor
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Mersin'de plajlar tatilcilerin akınına uğruyor

Mersin'de plajlar tatilcilerin akınına uğruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de plajlar tatilcilerin akınına uğruyor Kısıtlamaların kalkmasının ardından Mersinliler soluğu plajlarda alırken, tatilciler 'mavi bayrak'lı Kızkalesi ve Susanoğlu plajlarına yoğun ilgi gösterdi Mersin'de plajlar Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğruyor.

Mersin'de plajlar tatilcilerin akınına uğruyor

Kısıtlamaların kalkmasının ardından Mersinliler soluğu plajlarda alırken, tatilciler 'mavi bayrak'lı Kızkalesi ve Susanoğlu plajlarına yoğun ilgi gösterdi

MERSİN - Mersin'de plajlar Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğruyor. Yurt içi ve dışından gelen çok sayıda tatilci, denize girmek için Kızkalesi ve Susanoğlu başta olmak üzere sahil şeridindeki önemli plajları tercih ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş.'nin işlettiği 9 halk plajı, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından yurt içi ve dışından gelen tatilcilerin akınına uğradı. Plajlarında 3 mavi bayrağı dalgalandıran belediye plajlarını tercih eden tatilciler, sunulan hizmetlerden, imkanlardan ve personelin yaklaşımından memnun kaldıklarını vurguladı.

1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere bölgedeki çok sayıda vatandaş hafta sonu Mersin'e akın etti. Yurtdışından gelen tatilciler ve kent merkezinde yaşayan Mersinliler de hafta sonu soluğu Susanoğlu, Yapraklıkoy, Kızkalesi, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında aldı. Büyükşehir Belediyesinin plajları tatilcilere kafeterya, cankurtaran, şezlong, şemsiye, engelsiz rampa, duş, WC ve giyinme kabini gibi çok sayıda imkan sundu. Tatilciler, toplam 3 mavi bayrak taşıyan Kızkalesi ve Susanoğlu halk plajlarını yoğun olarak tercih etti.

"Yasakların da kalkmasıyla müthiş bir yoğunluk meydana geldi"

Susanoğlu Halk Plajı Sorumlusu Utku Korkmaz, yaklaşık bir ay önce tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Yasakların da kalkmasıyla birlikte burada müthiş bir yoğunluk meydana geldi. Ülkenin her yerinden misafirlerimiz sahillere akın etti. Mersin sahillerimiz de aynı şekilde ilgi gördü. Müthiş bir yoğunluk var. Burada kafeterya hizmetlerimiz var. Plajımız mavi bayraklı. 33 kriteri yerine getirerek mavi bayrak aldık. Burada engelli vatandaşlarımız için engelsiz rampamız var. Sahilimiz temiz. Sürekli temizlik yapıyoruz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Şehir dışından Susanoğlu'na gelen tatilcilerden Sedat Aktaş, kendisinin de Mersinli olduğunu vurgulayarak, "Mersin'i seviyorum ve Mersin her geçen gün belediye sayesinde gelişen bir yer. Plajlarını da çok seviyorum. Her türlü imkan var. Duş, kabin ve cankurtaran olması çok iyi. Başka yerlerdeki çoğu plajda yok. Denizi temiz, plajı temiz ve ilgileniyorlar. O yüzden gayet memnun kaldım" diye konuştu.

"Susanoğlu halk plajı çok temiz ve düzenli"

Eskişehir'den gelen tatilcilerden Uğur Özkan da tatil için Susanoğlu'nu tercih ettiğini belirterek, "Mersin güzel, çok hoşuma gitti. Susanoğlu halk plajı çok temiz ve düzenli. Burada emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ben her sene Antalya'ya, Ege'ye tatile gitmeye çalışırım. Çoğu plaja göre gerçekten güzel. Sadece biraz daha bilinmesi gerekiyor. Susanoğlu halk plajı bayağı büyük, istediğim gibi ince kumlu. Çoğu yerde bu yok" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den tatil için Mersin'e gelen Mustafa Taşlıdere ise belediyenin işlettiği sahillerden memnun kaldığını vurgulayarak, "Takdirle karşılıyorum. Çok temiz. Temizliğe önem veriyorlar. Kaliteli hizmet veriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor bir vatandaş olarak. Personelden memnunuz" dedi.

Mersin'de plajlar tatilcilerin akınına uğruyor
Mersin'de plajlar tatilcilerin akınına uğruyor
Mersin'de plajlar tatilcilerin akınına uğruyor
Mersin'de plajlar tatilcilerin akınına uğruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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