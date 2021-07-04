Mersin'de plajlar engelliler için de hazır
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Mersin'de plajlar engelliler için de hazır

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Yaşam

- Mersin'de plajlar engelliler için de hazır Engelsiz rampaları kurulan sahillerde engelliler için plaj hizmetleri de ücretsiz Kademeli normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından gelen ilk pazar gününde vatandaşlar sahillere akın etti.

- Mersin'de plajlar engelliler için de hazır

Engelsiz rampaları kurulan sahillerde engelliler için plaj hizmetleri de ücretsiz

MERSİN - Kademeli normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından gelen ilk pazar gününde vatandaşlar sahillere akın etti. Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan tarihi ve turistik beldeler tatilcilerin akınına uğrarken, engellilerin denize girebilmesi için engelsiz rampalar da kuruldu.

Özellikle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi ve tarihi antik kentlerin yer aldığı Ayaş sahilleri tatilcilerle doldu taştı.

Plajlara tatil için gelen engellilerde unutulmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlara 'engelsiz rampaları' kurulurken, engelli vatandaşların plaj imkanlarından ücretsiz faydalanması sağlanıyor.

Kızkalesi'ne eşi ile birlikte Ankara'dan geldiğini belirten Kemal Kurşun, "Kızkalesi'nin denizi güzel. Hafta sonunu burada değerlendirmek istedik. Mersin Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz, engellilere ücretsiz şezlong ve şemsiye imkanı sağladığı için" dedi.

"Engelli parkurunu ilk defa burada gördüm"

Fatma Kurşun'da "Bu hafta sonunu Mersin Kızkalesi'de tatil için değerlendirdik. Denizi ve kumu çok güzel. Ayrıca engelli parkuru çok güzel. Çocuklar da güzel eğleniyor. Gittiğim yerlerde ilk defa burada engelli parkuru gördüm" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Daire Başkanı Vedat Uzunbağ'da, büyükşehir belediyesinin Mersin sahillerinde 2'si Silifke ilçesinde 8'i Erdemli ilçesinde olmak üzere 10 plaj işlettiğini belirterek, engellilerinde unutulmadığını söyledi.

"Engelli rampası olmasına özen gösteriyoruz"

Uzunbağ, "Plajlarımızda engelli rampalarının olmasına özen gösteriyoruz. Plajlarımızın büyük çoğunluğunda bu engelli rampalarımız var. Yeni açılan plajlarımızda da engelli rampaları monte ederekten tamamında engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde denize girmelerine imkan sağlayacağız. Plaj işletmelerimiz pandemi kurallarına çok özen gösteriyor. Müşterimiz kullandıktan sonra şezlongların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gibi hassasiyetlerimiz var. Mersin sahilleri cıvıl cıvıl. Bütün halkımızı Mersin sahilindeki plajlarımıza davet ediyorum" dedi.

"Engellilerimize plaj hizmetleri ücretsiz"

Plaj imkanlarından engellilerin ücretsiz faydalandığını da hatırlatan Uzunbağ, "Engelli yurttaşlarımızdan plajda herhangi bir şezlong ücreti, diğer ücretleri almıyoruz. Engelli rampalarımız sadece engellilere değil çocuklarımıza da çok büyük katkısı var. Çocuklarımızda engelli rampalarında kendilerine göre tehlike yaşamadan orada ayrı bir oyun alanı üretmiş oluyorlar. Çocuklarımıza ve engellilerimize özel bir hizmet anlayışımız var diyebilirim" şeklinde konuştu.

Mersin'de plajlar engelliler için de hazır
Mersin'de plajlar engelliler için de hazır
Mersin'de plajlar engelliler için de hazır
Mersin'de plajlar engelliler için de hazır
Mersin'de plajlar engelliler için de hazır
Mersin'de plajlar engelliler için de hazır
Mersin'de plajlar engelliler için de hazır
Mersin'de plajlar engelliler için de hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız

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