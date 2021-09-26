Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'de, silahlı terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yardım yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, silahlı terör örgütleri Pkk ve Deaş'a yardım yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Eylül'de Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından silahlı terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatılmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve DEAŞ'a yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 18 Eylül'de şafak operasyonu düzenlenmişti.

Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınmış, adreslere yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilmişti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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