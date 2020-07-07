Mersin'de PKK terör örgütü üyesi bir kadın jandarmaya teslim oldu Mersin'de PKK/KCK/YPG terör örgütüne katıldığı belirlenen kadın ikna edilerek jandarmaya teslim oldu.

Mersin'de PKK/KCK/YPG terör örgütüne katıldığı belirlenen kadın ikna edilerek jandarmaya teslim oldu. Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince yürütülen ikna süreci kapsamında, 2015 yılında PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne katıldığı belirlenen bir kadın örgüt üyesinin, ailesi ile yapılan ikna çalışmaları neticesinde teslim olmasının sağlandığı belirtildi. - MERSİN Kaynak: İHA