Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
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Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

MERSİN (İHA) – Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
09.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:39

MERSİN (İHA) – Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/DGH terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik planlı çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şüphelinin, DGH içerisinde 'kültür, mahalle, kadın, gençlik yapılanması' alanlarında aktif rol aldıkları ve silahlı terör örgütünün kırsal kadrosuna eleman temini sağladıklarının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, söz konusu şüphelilerin, 'Ayn El Arab (Kobani) olayları' olarak bilinen dönem içerisinde HDP il binasında örgütsel eğitim faaliyetlerine katılarak, güvenlik güçlerine taşlı, sopalı ve havai fişekli yapılan gösterilere katıldıkları da tespit edildi.

Örgütün dağ kadrosunda kısa süreli eğitim alarak geri döndükleri belirlenen şüphelilerin, örgütün kırsal kadrosundan DGH içerisine katılacak olan örgüt üyelerini organize ettikleri de ifade edildi.

Açıklamada, 9 şüpheliye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından bugün yapılan operasyonda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerin ev eklentilerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme, laptop, cep telefonu, flaş bellek, mikro cd kart ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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