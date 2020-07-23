Mersin'de PKK/KCK/YPG operasyonu MERSİN'de, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

MERSİN'de, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmada, örgüt adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulunan 2 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin kaldıkları adrese savcılıktan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda dijital örgütsel malzeme ile doküman ele geçirildi.Soruşturma sürüyor.

- Mersin

Kaynak: DHA