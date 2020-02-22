Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 HDP'li gözaltına alındı

22.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:32

Mersin'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda HDP'li 6 yönetici gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, örgüt propagandası ve çalışması yaptıkları iddiasıyla 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda HDP'nin Akdeniz İlçe Başkanı Feyza Kaya, Toroslar İlçe Başkanı Cabbar Karabeg ve Akdeniz Belediyesi Meclis üyesi N.A. ile il yöneticilerinden N.D, C. K. ve E. A. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki dijital materyallere ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: AA