Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama
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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yaptıkları ve sağlık merkezini yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:33
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yaptıkları ve sağlık merkezini yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


PKK/KCK silahlı terör örgütü adına yayın yapan internet sitelerince örgüt mensuplarına verilen talimatlarla teröristbaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek, ilçede Girne Mahallesi'nde bulunan Göçmen Sağlık Merkezi'ne molotoflu saldırıda bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.


Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin, istihbarat ekipleriyle birlikte yaptıkları operasyonda M.Ö., H.F. ve M.M.Ö. adlı kişiler gözaltına alındı.


Mahkeme çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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