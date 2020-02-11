Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

11.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:34

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen polis ekipleri, örgütün sözde gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari bir kişinin arandığı bildirildi.

Kaynak: AA