Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK adına Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 11 şüpheli, gözaltına alındı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK adına Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın Suriye'deki üyelerinin kentte olduğu bilgisini aldı. Ekipler, örgüt üyelerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip, kimliklerini belirledi. Şüphelilerin, Mersin'e geldikleri, 20 Mart'ta Akdeniz ilçesinde HDP'nin organize ettiği nevruz etkinliğinde yasa dışı slogan attıkları ve terör örgütünü çağrıştıran bez parçalarını taşıyarak propaganda yaptıkları tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için ekipler, kent merkezi ile Tarsus ilçesinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı, 3'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

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