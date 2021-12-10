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PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin polisinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin polisinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, mezkur örgüt içerisinde Suriye ülkesinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin'e gelerek sivil yaşantılarını sürdürdükleri yönünde bilgiler elde edilen, silahlı olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile ilişki ve irtibatları oldukları değerlendirilen, ayrıca HDP tarafından organize edilen Akdeniz ilçesi Tırmıltepe alanında düzenlenen Nevruz Mitinginde yasadışı slogan attıkları ve terör örgütünün sözde bayrak ve flamasını çağrıştıran bez parçalarını üzerlerinde taşıyarak ve sallamak suretiyle terör örgütü propagandası yapan 14 kişi tespit edildi. Bunun üzerine 10'u il merkezi 4'ü Tarsus olmak üzere 14 adrese eş zamanlı şafak operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi yakaladı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda terör materyalleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

(İHA)

PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

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