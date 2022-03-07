Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan 'kaliforniyum' ele geçirildi

MERSİN'de piyasa değeri 500 bin dolar olan, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında, altın ve gümüş araştırmalarında kullanılan 102 gram 'kaliforniyum' ele geçildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte kimyasal madde kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu M.A.'nın elinde, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında, altın ve gümüş araştırmalarında kullanılan kaliforniyum bulunduğunu tespit etti. M.A.'nın kaliforniyumu 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradığı saptandı.

M.A.'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.