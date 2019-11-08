Mersin'de 'peyzaj master planı'

08.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:06

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinde bir ilk olan 'Mersin peyzaj master planı' çalışmalarına başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde başlayan çalışmalar, kentsel dinamiklerin görüşleri dikkate alınarak hazırlanıyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, göreve geldiği andan itibaren peyzaj alanında söz sahibi olan peyzaj mimarları, ziraat mühendisleri, mimarlar, şehir plancıları ve Mersin Üniversitesi'nden yetkililer ile görüş alışverişinde bulunarak, kentin iklim değişikliğine uygun, ekolojik sistemleri gözeten bir peyzaj master planına kavuşturulması için çalışmaların başlamasını istemişti. Bu doğrultuda başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Hazırlanan planı ile modern, yerleşim alanları ve yeşil alanları planlanmış bir kent hedefleniyor. Mersin'in yeşil alanlar açısından 20 yıllık geleceğinin öngörüldüğü plan doğrultusunda peyzaja büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Seçer, "Başlıklar içerisinde en üste koyduğum konuların bir tanesi şehrin peyzajı. Şehrin estetiği direkt vatandaşa dokunan bir olay. Her uygar insan düzenli bir şehirde, yeşilin daha hakim olduğu, görselliğin daha güzel olduğu, estetiğin daha güzel olduğu bir şehirde yaşamak ister. Mersin de çağdaş bir kent, modern bir kent. En azından bizim böyle bir iddiamız var. Arzu ettiğimiz noktada değil ama daha iyi bir kent yaratacağız. Görüntüsüyle, düzeniyle, çağdaşlığı ile muazzam bir kent yaratma peşindeyiz. Dolayısıyla peyzajı önemsiyoruz" dedi.



İlk olarak Mersin'in bitki envanteri çıkarılarak, yeşil alan haritaları oluşturulacak olan plan kapsamında yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında iklim değişiklikleri de göz önünde bulundurulacak. Bu çerçevede, sıcaklık artışlarına ve kuraklığa dayanıklı bitki türleri ile tacı geniş, gölge ağaç türlerinin kullanılması planlanıyor. Plan kapsamından ayrı özel olarak planlanan Müftü Vadisi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda, vadi boyunca yeşil alanların kazanımı ve düzenlenmesi ile kentte kuzey-güney yönünde yeşil koridorlar oluşturularak, ekolojiyi ve iklim eylem planını destekleyici bir plan yapılması hedefleniyor. 26 kilometre uzunluğunda yer alan bisiklet yollarının yer alacağı vadi projesi kapsamında Mersin Tren Garı'ndan başlayarak alana bağlanan nostaljik tramvay kentin tarihi kimliği ortaya çıkarılacak.



Mersin kent yapısına bağlı kalarak kentin yeşil alan kimliğinin oluşturulacağı proje kapsamında başlatılan çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA