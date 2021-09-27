Mersin'de parkta uyuyan kişilerin cep telefonlarını ve parasını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de parkta uyuyan kişilerin cep telefonlarını ve parasını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de parkta uyuyan kişilerin cep telefonlarını ve parasını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde parkta uyuyan iki kişinin ceplerini jiletle keserek para ve telefonlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde parkta uyuyan iki kişinin ceplerini jiletle keserek para ve telefonlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince, 8 Eylül'de ilçedeki iş merkezinin parkında uyuyan C.A'nın (52) pantolon ceplerinin jiletle kesilerek 400 lira ve telefonunun çalınması ile Atatürk Parkı'nda uyuyan A.R.K'nin (33) aynı yöntemle cep telefonunun çalınmasına ilişkin şikayet üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının benzer suçlardan sabıkası bulunan M.K. (48) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

 Yasak aşkından dünyaya getirdiği çocuğunu canlı canlı toprağa gömen kadın ve annesi serbest bırakıldı

Yasak aşkından dünyaya getirdiği çocuğunu canlı canlı toprağa gömen kadın ve annesi serbest bırakıldı

 Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem

Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülben Ergen Amelia Hamlin Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Salih Uçan Stefan Kuntz Alex Teixeira Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de parkta uyuyan kişilerin cep telefonlarını ve parasını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:30:20. #1.17#