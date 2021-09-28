Mersin'de park halindeyken hareket eden tır, refüje çarparak durdu - Haberler
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Mersin'de park halindeyken hareket eden tır, refüje çarparak durdu

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Mersin'de park halindeyken hareket eden tır, refüje çarparak durdu

Mersin'de park halindeyken hareket eden tır refüje çarparak durdu.

MERSİN (AA) - Mersin'de park halindeyken hareket eden tır refüje çarparak durdu.

Alınan bilgiye göre, Sadık Eliyeşil Caddesi'nde iddiaya göre park halindeki 33 AFM 535 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle hareket etti.

Caddede yokuş aşağıya ilerleyen tır, refüje çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle hasar oluşan tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Mersin'de park halindeyken hareket eden tır, refüje çarparak durdu

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri
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