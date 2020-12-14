Mersin'de park halindeki tıra motosikletin çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
11 Aralık 2020 tarihinde akşam saatlerinde, Anıt Mahallesi Şehitler Caddesinde meydana gelen kazada, Atilla Kandilli (17) yönetimindeki 33 AAE 045 plakalı motosiklet sürücüsü park halindeki 33 AGD 021 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Atilla Kandilli, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt