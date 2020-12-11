Mersin'de park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü
11.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:05
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Atilla K. (17) idaresindeki 33 AAE 045 plakalı motosiklet, Anıt Mahallesi Şehitler Caddesi'nde park halindeki tıra çarptı.
Kaza yerine gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Atilla K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt