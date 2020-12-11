Mersin'de park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü

11.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:05
Mersin'de park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Atilla K. (17) idaresindeki 33 AAE 045 plakalı motosiklet, Anıt Mahallesi Şehitler Caddesi'nde park halindeki tıra çarptı.

Kaza yerine gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Atilla K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

İlgili Haberler

Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Cem Yılmaz Haluk Bilginer
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ali Palabıyık Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 22:04:34. #1.15#
title