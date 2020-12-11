Mersin'de park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Atilla K. (17) idaresindeki 33 AAE 045 plakalı motosiklet, Anıt Mahallesi Şehitler Caddesi'nde park halindeki tıra çarptı.

Kaza yerine gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Atilla K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt