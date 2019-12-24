Mersin'de park halindeki hafif ticari araçta yangın
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
24.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:44
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Anıt Mahallesi'ndeki E.K'ya ait 33 NB 826 plakalı araçta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, aracın yanındaki 33 P 6151 plakalı bir otomobilin bagaj kısmına da zarar verdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA