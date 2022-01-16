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Mersin'de park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken alev alan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken alev alan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öğretmenler Mahallesi'nde park halindeki 33 AEY 486 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken alev alan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

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