MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI
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MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de baharın gelişiyle papatyalar çiçek açtı.

MERSİN'de baharın gelişiyle papatyalar çiçek açtı. Papatyaların kapladığı arazilerde bir yandan doğa tutkunları vakit geçirirken, diğer yandan da besiciler sürülerini otlattı.

Akdeniz Bölgesi, bu yıl kış aylarında geçen yıllara göre, daha az yağış alırken, mart sonundan itibaren de havalar ısınmaya başladı. Bununla birlikte nisan yağmurları bölgede zaman zaman etkisini gösterirken doğal güzellikler de ön plana çıkmaya başladı. İlkbaharın başladığı Mersin'de yeşil arazilerin büyük bölümünde papatyalar açmaya başladı. Kentte, özellikle denize kıyısı olan Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki yeşil alanları beyaz papatyalar süsledi. Bu güzel görüntüleri fırsat bilen doğaseverler de bu bölgelerde vakit geçirip, fotoğraf çekimi yaptı. İlçelerdeki besiciler ise keçi ve koyunlarını otlatmak için yeşil alanlara gelmeye başladı. Mesire alanlarıyla yan yana olan arazileri kaplayan papatyalar, toprağı beyaza bürüdü.

BÖLGEDE PAPATYALAR ARTTI

Papatya ve yeşilliklerin insana huzur verdiğini ve çalışırken mutlu olduklarını kaydeden küçükbaş hayvan yetiştiricisi Alim Gürsoy, yaşadığı Silifke ilçesinde yılın bu dönemi papatyaların toprağı süslediğini söyledi. Bununla birlikte geçen yıldan beri etkisini gösteren pandemiyle doğanın kendini yenilemeye başladığını belirten Gürsoy, 'Bu durum doğaya yaradı. Bölgede papatyaların miktarı önceki yıllara göre arttı' dedi.

Papatya açan tarlalara fotoğraf çekmek için gelen Celal Çay ise manzara eşliğinde vakit geçirmenin huzur verici olduğunu dile getirdi.

MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI
MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI
MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI
MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI
MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI
MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI
MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI
MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI
MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI
MERSİN'DE PAPATYALAR ÇİÇEK AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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