MERSİN'DE PANSİYON VE GÜNÜBİRLİK EVLERE DENETİM - Haberler
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MERSİN'DE PANSİYON VE GÜNÜBİRLİK EVLERE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de asayişş polisi tarafından, kent merkezinde bulunan pansiyon ve günübirlik evlere denetim gerçekleştirildi.

MERSİN'de asayişş polisi tarafından, kent merkezinde bulunan pansiyon ve günübirlik evlere denetim gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 323 günübirlik ev ile 44 pansiyon denetlendi. Çeşitli günübirlik ev ve pansiyonlar hakkında konaklayanların kaydını tutmamaktan dolayı idari işlem yapıldı.

MERSİN'DE PANSİYON VE GÜNÜBİRLİK EVLERE DENETİM

MERSİN'DE PANSİYON VE GÜNÜBİRLİK EVLERE DENETİM

MERSİN'DE PANSİYON VE GÜNÜBİRLİK EVLERE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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