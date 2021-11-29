Mersin'de pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması - Haberler
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Mersin'de pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması Mersin polisi, kentte bulunan pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması

MERSİN - Mersin polisi, kentte bulunan pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Tek tek adreslere giden polisler, GBT sorgusu yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 323 günübirlik ev ile 44 pansiyonda uygulama yapıldı. Tek tek adreslere giden polisler, evlerde ve pansiyonlarda kalan vatandaşların GBT sorgusunu da gerçekleştirdi.

Ekipler, çeşitli günübirlik ev ve pansiyonlar hakkında konaklayanların kaydını tutmamaktan dolayı idari işlem yaptı.

Mersin'de pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması

Mersin'de pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması

Mersin'de pansiyon ve günübirlik evlere asayiş uygulaması

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