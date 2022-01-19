Mersin'de pankarta bağlı taşın başına düştüğü kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Mersin'de pankarta bağlı taşın başına düştüğü kadın hayatını kaybetti

Mersin'de pankarta bağlı taşın başına düştüğü kadın hayatını kaybetti
AA - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada başına pankartın ipine bağlanan taşın düştüğü kadın yaşamını yitirdi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada başına pankartın ipine bağlanan taşın düştüğü kadın yaşamını yitirdi.

Atatürk Caddesi'nde pankartı asmak için ipin ucuna bağlanan taş, yolda yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın (57) başına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Altınkaya'yı, Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Altınkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinde inceleme yaparak, soruşturma başlattı.

Mersin'de pankarta bağlı taşın başına düştüğü kadın hayatını kaybetti

Mersin'de pankarta bağlı taşın başına düştüğü kadın hayatını kaybetti

Mersin'de pankarta bağlı taşın başına düştüğü kadın hayatını kaybetti

Mersin'de pankarta bağlı taşın başına düştüğü kadın hayatını kaybetti

AA - Son Dakika Haberleri

Atatürk Caddesi, Mersin, Güncel, Haber

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