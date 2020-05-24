Mersin'de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
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Mersin'de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen canlı yayın programları devam ediyor.

Mersin'de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
24.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:46

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen canlı yayın programları devam ediyor. Büyükşehir'in 'uzman söyleşileri' kapsamında bu kez Çocuk Psikoloğu Müge Beğenilmiş, pandemi sürecinin çocuklar üzerine etkilerini anlattı.

Beğenilmiş, Mersin Büyükşehir Belediyesi uzman psikoloğu Yücel Şavklı ile söyleşi havasında bir yayın gerçekleştirdi. Beğenilmiş, korona virüs sürecindeki kısıtlamaların ülke genelinde yavaş yavaş sona ermesi ve yumuşatılması ile birlikte yeni normalleşme sürecinde ailelerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini anlatarak, küçük yaştaki ve özel gereksinimli çocuklara virüsün nasıl anlatılabileceği hakkında bir takım örnekler verdi. Bu dönemi hikayeler, somut örnekler ile anlatmanın faydalı olabileceğinden söz eden Beğenilmiş, özel gereksinimli ve özellikle küçük yaştaki çocuklar için korona virüs mikrobunun somutlaştırılarak anlatılması gerektiği hakkında uygulamalı örnekler verirken, oyuncak bir bez bebek üzerinde sim ile mikrobun nasıl bulaşabileceğini gösterdi. Beğenilmiş, somutlaştırma konusunda verdiği sim örneğiyle ilgili olarak, "Çocuğumuza şunu anlatıyoruz, bizim elimizde bir güç var, biz bu mikroplardan kurtulabiliriz. Çocuğa hem bulaşıcı olduğunu gösterdik, hem de eline döktüğünde mikrobu somutlaştırdık ve ondan kurtulabilmenin bir yolu olduğunu gösterdik. Yani onun gücünü gösterdik. Bu tip örneklerle çocukların seviyesine inerek, hem özel gereksinimli çocuklarda hem de okul öncesi dönemde bunu kullanabiliriz" dedi.

"Çocuklara umut aşılanmalı"

Yavaş yavaş başlayan normalleşme sürecinde ailelerin neler yapabilecekleri üzerinde de duran Beğenilmiş, çocuklara ellerini 20 saniye yıkamaları gerektiği konusunun daha somut bir şekilde anlatılabileceğini aktardı. Beğenilmiş, örneğin çocuğun bir yandan elini yıkarken, diğer yandan da 'mini mini bir kuş' şarkısını söyleyebileceğini aktardı. Bu süreçte çocuklara umut aşılamanın da önemi üzerinde duran Beğenilmiş, sanatsal etkinliklerin çocukların bilişsel, ruhsal gelişimlerine katkıları olduğundan söz ederek, çocukların bu süreci hayallerini, neler yapmak istediklerini resimleyerek atlatabileceklerini söyledi. Küçük yaştaki çocukların korona virüsü anlamlandırabilmeleri hakkında da bilgiler paylaşan Beğenilmiş, "Bunları anlamlandırmakta çok zorlanıyorlar. O yüzden biz bunu somutlaştırmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu an gözle göremediğimiz, koklayamadığımız bir virüsle savaşıyoruz. Bir anda bir şey oldu ve herkes evine kapandı. Dolayısıyla, bu çocuklarda ciddi bir karmaşa oluşturdu. Bir kısım veli bunu çocuklarına aktarırken bir kısmı daha korumacı davrandı. Bazen özel gereksinimli çocuğu olan ailelerimiz, bunu anlamayacağını düşünüp çocuğumuza aktarmadı. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Çocuğumuz kaç yaşında olursa olsun bir şeylerin farkında. Ama yeter ki bunu somutlaştırabilelim. Bunu somutlaştırarak anlattığınızda fark ediyor, anlamlandırıyor, o zaman o da rahatlıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yavaş yavaş girilmeye başlanan normalleşme süreciyle ilgili aileleri ve çocukları bilgilendiren Beğenilmiş, "Evet, normalleşmeye doğru gidiyoruz ama bu süreç içerisinde o kadar çok bilgi kirliliği var ki, doğru bilgiye ulaşmamız ebeveynler olarak oldukça önemli. Nasıl bize adım adım bilgi veriliyor, biz de çocuğumuza fazla bilgi vermeyeceğiz. Gerçekten emin olduğumuz bilgiyi adım adım çocuğumuza sunacağız. Bildiğimiz şey ne ise o kadarını aktaralım. O yüzden burada önemli olan velinin adım adım, acele etmeden gitmesi. Çünkü bazen çocuğumuzu korumak adına aşırı kaygımızı yansıtabiliyoruz ama biraz bekleyelim. Biz de sabırlı olalım. Bence çok güzel bir süreç geçiriyoruz. Herkes gerçekten elinden geldiğince bu süreci doğru bir şekilde geçirdi. Bu süreç sonrasında belki okula başlamakla ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Özellikle daha küçük çocuklarda anneden, ebeveynden, bakım verenden ayrılma konusunda zorlanmalar yaşayabiliriz. Çünkü hiç alışkın olmadığımız şekilde, annemiz, babamız evdeler ya da dediğim gibi bir kısmı uzakta olabilir. Ama alıştığımız bir düzenin dışına çıkmıştık" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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