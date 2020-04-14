Mersin'de pandemi servislerinde çalışan 250 sağlıkçı yurt ve otelde konaklıyor
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Mersin, Güncel

Mersin'de pandemi servislerinde çalışan 250 sağlıkçı yurt ve otelde konaklıyor

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kamu hastanelerinin pandemi servisinde görevli 250 sağlık personelinin kendilerine tahsis edilen öğrenci yurdu, otel ve misafirhanelerde konakladığını bildirdi.

14.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:10
Mersin'de pandemi servislerinde çalışan 250 sağlıkçı yurt ve otelde konaklıyor

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kamu hastanelerinin pandemi servisinde görevli 250 sağlık personelinin kendilerine tahsis edilen öğrenci yurdu, otel ve misafirhanelerde konakladığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrasında, müdürlüğe bağlı kamu hastanelerindeki pandemi servislerinde pozitif tanı konulan hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarını, konakladıkları otel ve misafirhanede ziyaret etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bahçacı, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınıyla canla başla mücadele ettiğini belirtti.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede, enfekte olan kişileri zamana yayarak sağlık sistemi üzerine binecek yükü azaltmanın amaçlandığını bildiren Bahçacı, "Sosyal mesafeye dikkat edip mümkün olduğunca sokağa çıkmayarak ve evde kalarak kendimizi izole etmemiz gerekiyor. İlimizde yürütülen mücadelede gerek kamu gerekse özel sektör sağlık çalışanları her türlü fedakarlığı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bahçacı, sağlık çalışanları için bazı öğrenci yurtları ve kamu misafirhanelerini konaklamaları için hizmete sunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Otel sahibi hayırsever bir iş adamı da yaptığımız protokol kapsamında ücretsiz olarak otelini bize tahsis etti. Şu anda müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde çalışan 250 arkadaşımız buralarda misafir ediliyor. Yetkililer ve arkadaşlarımızla yaptığım görüşmelerde kendilerine sağlanan konaklama imkanlarının iyi olduğunu söylediler. Morallerinin yüksek olduğunu gözlemledim.

İnşallah bu motivasyonla ve vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla bu süreci en kısa sürede atlatacağız. Konaklama talebinde bulunan ve bize başvuran her arkadaşımızın bu imkandan faydalanmasını sağlayacağız."

Kaynak: AA

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