Mersin'de özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Mersin'de özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın hasara yol açtı.

10.07.2020 00:34 | Son Güncelleme: 10.07.2020 01:32

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanenin ikinci katında cildiye polikliniğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

Bu arada, yangın çıkan noktada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Mersin'de özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: AA

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