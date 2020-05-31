Mersin'de özel bireylere 'görüntülü destek hattı' hizmeti
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Mersin'de özel bireylere 'görüntülü destek hattı' hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim ve kurslara ara veren özel bireyler için Engelliler Haftası itibariyle 'görüntülü destek hattı'nı hizmete sundu.

Mersin'de özel bireylere 'görüntülü destek hattı' hizmeti
31.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:07

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim ve kurslara ara veren özel bireyler için Engelliler Haftası itibariyle 'görüntülü destek hattı'nı hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'görüntülü destek hattı' ile eğitim merkezi öğretmenleri ve özel gereksinimli bireylerin aileleri, düzenli olarak görüşme yapıyor. Sistem sayesinde özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapistler, beden eğitimi ve spor öğretmenleri, ailelerle görüşerek bu süreçte evde kalan özel bireyler için seviyelerine uygun olarak çeşitli çalışmalar ile eğitim hizmeti veriyor. Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezine kayıtlı ve kurslara aktif katılım sağlayan özel bireyler için oluşturulan sistem, salgın tehdidi sona erip, yüz yüze eğitim dönemi başlayana kadar devam edecek.

Aileler, ihtiyaç anında öğretmenlere ulaşabiliyor

Hafta içi düzenli görüşme yaparak, ders ve aktivite takibi yapan öğretmenler, randevu sistemi ile ailelere görüşme yapacakları saati bildiriyor. Görüşme sırasında öğretmenler, hem aile hem de özel bireyler ile sohbet ediyor. Öğretmenler, ailelere çocuklarının eğitimlerini destekleyici aktivite tavsiyeleri verirken, video paylaşımları da yapıyor. Ailelerin de bir telefon uzaklıkta olduklarını hissettiren öğretmenlerin de memnun olduğu 'görüntülü destek hattı', pandemi süreci bitene kadar devam edecek.

Öğretmenlerin düzenli olarak arayarak, bire bir ilgilendiği, hafif mental retardasyona sahip bir çocuğu olan Nur Figen Bulman, "Özel çocuklara böyle bir imkan sağladığı için öncelikle Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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