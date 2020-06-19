Mersin'de oyun salonlarına operasyon Mersin'de, oyun salonlarına dönüştürülen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 270 kişiye toplamda 921 bin 550 lira ceza uygulandı.

Mersin'de, oyun salonlarına dönüştürülen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 270 kişiye toplamda 921 bin 550 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları bir aylık çalışmada 8 ikamet ile 17 iş yerine operasyon düzenledi.

Çalışmada, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 270 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Ekipler, bu kişilerden 74'üne de kumar oynadıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 71 bin 50 lira ceza verdi.

Kumar oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA