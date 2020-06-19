Mersin'de oyun salonlarına operasyon
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Mersin'de oyun salonlarına operasyon

Mersin'de, oyun salonlarına dönüştürülen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 270 kişiye toplamda 921 bin 550 lira ceza uygulandı.

Mersin'de oyun salonlarına operasyon
19.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:41

Mersin'de, oyun salonlarına dönüştürülen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 270 kişiye toplamda 921 bin 550 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları bir aylık çalışmada 8 ikamet ile 17 iş yerine operasyon düzenledi.

Çalışmada, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 270 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Ekipler, bu kişilerden 74'üne de kumar oynadıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 71 bin 50 lira ceza verdi.

Kumar oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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