Mersin'de oyun alanında akıma kapılan çocuğun ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mersin'de restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterden akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterden akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan restoran çalışanı M.S. ile avukatlar katıldı. Diğer sanıklar işletme sahibi F.A, oğlu H.A, çalışan E.U, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı D.Ü.D. ile iş yeri hekimi T.K. duruşmaya gelmedi.

M.S, savunmasında süreçle ilgili kendisine verilen saha denetim tutanaklarını okumadan imzaladığını iddia etti.

Hakim, İstanbul Teknik Üniversitesinden elektrik ve makine mühendisleri ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşacak bilirkişi heyetinden olaydaki kusur oranlarının tespiti için rapor hazırlamasının istenmesine karar verdi.

Duruşma 7 Ekim'e ertelendi.

Mersin'de 30 Ağustos 2019'da merkez Toroslar ilçesindeki restorana giden ailenin 5 yaşındaki kızı Duru T, oyun alanında elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili restoran işletmecisi anne ve oğlu, iki restoran çalışanı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar