Mersin'de otomobille kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mustafa Akyol idaresindeki 33 AK 945 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Yenice mevkisinde Kadir Havaşlı yönetimindeki 80 FV 660 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Akyol ile Efranur Erensayın, Fatma Güzel, İbrahim Uysal, Derya Özal, Kumsal Bade Güzel ve Özlem Ender yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA