Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Mersin'in Mut ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
H.M'nin (16) kullandığı 33 UN 124 plakalı motosiklet, Deveci Mahallesi Adliye Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 68 ACE 913 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri