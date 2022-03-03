Mersin'de otomobille çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Mersin'de otomobille çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Mersin'de otomobille çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 AAG 154 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çeşmeli mevkisinde 06 CJV 275 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sürücü ile bir yolcu, araçta mahsur kaldı.

Çevredeki sürücüler kamyonetin camlarını kırarak 2 kişiyi çıkardı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonettekilerin kurtarılma anı, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA - Güncel

Gaziantep, Kamyonet, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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