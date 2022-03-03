Mersin'de otomobille çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
AA - Güncel
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 AAG 154 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çeşmeli mevkisinde 06 CJV 275 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sürücü ile bir yolcu, araçta mahsur kaldı.
Çevredeki sürücüler kamyonetin camlarını kırarak 2 kişiyi çıkardı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyonettekilerin kurtarılma anı, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
AA - Güncel