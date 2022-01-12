Mersin'de otomobiliyle dere yatağından geçerken mahsur kalan sürücü kurtarıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yağmurun etkisiyle debisi artan dere yatağından aracıyla karşıya geçmek isterken mahsur kalan sürücü boğulma tehlikesi yaşadı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yağmurun etkisiyle debisi artan dere yatağından aracıyla karşıya geçmek isterken mahsur kalan sürücü boğulma tehlikesi yaşadı.
Alınan bilgiye göre, sürücü G.B, Çay Mahallesi Deliçay Deresi'nden 34CHJ206 plakalı aracıyla karşıya geçmeye çalıştı.
Yağmur nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan G.B, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin otomobili bulunduğu yerden çıkarmalarına yardım etmek isteyen G.B, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntı nedeniyle suda sürüklenen sürücü, derenin sığ bölgesinde kayalara tutunarak ayağa kalkabildi.
Ekiplerin yola taşıdığı G.B, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Otomobil ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sudan çıkarıldı.
AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri