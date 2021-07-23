Otomobiline çarpan kamyoneti durdurmak isteyen sürücü yaralandı
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Otomobiline çarpan kamyoneti durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobiline çarpan kamyoneti durdurmak isteyen kişinin yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobiline çarpan kamyoneti durdurmak isteyen kişinin yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A.D. idaresindeki 33 BDS 14 plakalı kamyonet, Kızılmurat Mahallesi Eski Hal Caddesi'nde S.S'ye ait park halindeki otomobile çarptı.

Kamyonetiyle olay yerinden kaçmaya çalışan A.D'yi durdurmak isteyen S.S, araca asılarak sürüklendi.

A.D'nin durmaması üzerine yol kenarındaki bir aracın üzerine düşen S.S. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri yaralı S.S'yi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otomobiline çarpan kamyoneti durdurmak isteyen sürücü yaralandı
Otomobiline çarpan kamyoneti durdurmak isteyen sürücü yaralandı
Otomobiline çarpan kamyoneti durdurmak isteyen sürücü yaralandı
Otomobiline çarpan kamyoneti durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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