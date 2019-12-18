Mersin'de otomobiline bağladığı köpeği sürükleyen sürücü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli gözaltına alındı.
Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde otomobilin arkasına iple bağlanmış köpeğin çekilerek götürüldüğünü gören kişi, cep telefonuyla aldığı kaydı sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, aracın plakasından yola çıkarak adresini belirlediği otomobilin sürücüsü U.K'yi (41) gözaltına aldı.
Söz konusu görüntüyle ilgili soruşturma başlatıldı.