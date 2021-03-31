Son dakika... Otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus'ta şüphe üzerine durdurdukları otomobilde narkotik köpeği "Alvin" ile arama yaptı.

Ekipler, otomobilde kurulan mekanik sistemle hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirdi.

Otomobildeki M.Ü. ve E.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ü. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Son dakika... Otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi
Son dakika... Otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi
Son dakika... Otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi
Son dakika... Otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Merve Dizdar Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:17:15. #1.14#
title