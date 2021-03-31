Son dakika... Otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus'ta şüphe üzerine durdurdukları otomobilde narkotik köpeği "Alvin" ile arama yaptı.
Ekipler, otomobilde kurulan mekanik sistemle hava yastığı bölümüne gizlenmiş 2 kilogram kokain ele geçirdi.
Otomobildeki M.Ü. ve E.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ü. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal