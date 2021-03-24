Mersin'de otomobilin ezdiği kedinin telef olması güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, ezdiği kediyi telef etmesi güvenlik kamerasına yansıyan otomobilin sürücüsü hakkında idari işlem yapıldı.

Korukent Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Açık, beslediği kedilerden birinin evinin önünde telef olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, evin güvenlik kamerası kayıtlarından otomobil sürücüsünün kimliğini belirledi.

Ekipler, sürücü Yunus A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem yaptı.

Hayvan sahibi Yasemin Açık, gazetecilere, evi ve çevresindeki alanda 70 kedi ile 4 köpek beslediğini söyledi.

Olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini belirten Açık, "Dışarı çıktığımda bir kedimin kan içinde öldüğünü gördüm. Kamera kayıtlarına baktığımda, bir otomobilin kedimin üzerinden geçtiğini tespit ettim. İhbarda bulunduğum resmi kurumlar harekete geçip duruma müdahale etti. Bu kediyi çöp konteynerinde bulmuştum. Tek gözünü kaybetmiş, küçük bir yavruydu. Biberonla büyüttüm onu, 6 senedir birlikteydik. Sürücünün cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci