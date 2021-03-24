Mersin'de otomobilin ezdiği kedinin telef olması güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de otomobilin ezdiği kedinin telef olması güvenlik kamerasına yansıdı

24.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:28
Mersin'de otomobilin ezdiği kedinin telef olması güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, ezdiği kediyi telef etmesi güvenlik kamerasına yansıyan otomobilin sürücüsü hakkında idari işlem yapıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, ezdiği kediyi telef etmesi güvenlik kamerasına yansıyan otomobilin sürücüsü hakkında idari işlem yapıldı.

Korukent Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Açık, beslediği kedilerden birinin evinin önünde telef olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, evin güvenlik kamerası kayıtlarından otomobil sürücüsünün kimliğini belirledi.

Ekipler, sürücü Yunus A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem yaptı.

Hayvan sahibi Yasemin Açık, gazetecilere, evi ve çevresindeki alanda 70 kedi ile 4 köpek beslediğini söyledi.

Olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini belirten Açık, "Dışarı çıktığımda bir kedimin kan içinde öldüğünü gördüm. Kamera kayıtlarına baktığımda, bir otomobilin kedimin üzerinden geçtiğini tespit ettim. İhbarda bulunduğum resmi kurumlar harekete geçip duruma müdahale etti. Bu kediyi çöp konteynerinde bulmuştum. Tek gözünü kaybetmiş, küçük bir yavruydu. Biberonla büyüttüm onu, 6 senedir birlikteydik. Sürücünün cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Caner Erkin Şenol Güneş Bülent Uygun Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de otomobilin ezdiği kedinin telef olması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:30:36. #1.14#
title