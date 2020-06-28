Mersin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
28.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:49
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ömer Y'nin kullandığı 06 BOZ 126 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Akdeniz Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Bazna'ya (23) çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bazna'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, sürücü Ömer Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA